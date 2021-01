zazoomblog : Ad Alessio Pellegrini il titolo copiloti del Premio Rally Automobile Club Lucca - #Alessio #Pellegrini #titolo… - rally_timing : Ad Alessio Pellegrini il titolo copiloti del Premio Rally Aci Lucca #AciLucca #PremioRallyAciLucca #RallyTime - GiornaleLORA : Ad Alessio Pellegrini il titolo copiloti del Premio Rally Automobile Club Lucca - enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @AgoCannella @Tvottiano @tw_fyvry @OltreTv @CIAfra73 @misterf_tweets… -

La Gazzetta di Lucca

E' Alessio Pellegrini il vincitore, nella classifica dedicata ai copiloti, del Premio Rally Automobile Club Lucca. Un primato, quello conquistato dal codriver pistoiese che – sulle strade de Il Ciocch ...