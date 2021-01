A uccidere è l’Euro | ci teniamo le centinaia di morti giornaliere | uccidendo al contempo l’economia

Leggi su ilparagone

(Di martedì 12 gennaio 2021) di Thomas Fazi Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (CTS), ha dichiarato che l’Italia non può “permettersi” un altro lockdown, per quanto questo, a sua detta, sarebbe l’unico modo per abbassare realmente il numero digiornalieri, che rimane drammaticamente alto. Insomma, ciledial– senza una chiusura forzata il governo evita di dover rimborsare le imprese, nonostante il crollo del fatturato –, perché “non ci sono i soldi”. E questo nonostante la pandemia abbia reso ormai chiaro che “i soldi”, come si diceva, altro non sono che numeri sui computer delle banche centrali, le quali, ovviamente, possono crearne in quantità illimitata; e abbia ...