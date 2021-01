A Tale of Paper - recensione

Leggi su eurogamer

(Di martedì 12 gennaio 2021) Line è un foglio di carta e come tutti i fogli di carta è soggetto a spiegazzature, bruciature, a volare via con un refolo di vento o a venire calpestato e stracciato. Line però ha un destino diverso da quello di tutti gli altri fogli di carta, e la sua avventura lo porterà a scoprire che anche negli esseri più improbabili può nascondersi una scintilla speciale. Aofè una fiaba dark che strizza l'occhio ai film Pixar e a vari titoli di successo, ha vinto il premio della giuria nella quinta edizione dei PlayStationnt Awards e, dopo averci giocato, possiamo anche capire il perché. All'apparenza sembra un clone di Little Nightmares, con un pizzico di Limbo e una mezza dose di Inside: tanta atmosfera e il gameplay lineare tipico dei platform-adventure di questi ultimi anni, insomma. In parte è così, la struttura è quella, ...