A Massa nelle mani della destra un minuto di silenzio per i 'golpisti' trumpiani morti

di Marco Rovelli Una giunta che fa un minuto di silenzio per i morti trumpiani (e una loro vittima, un agente ucciso con un colpo di estintore in testa) dell'assalto al Campidoglio. A questa miseria ...

Si tratta della stessa giunta che ha chiuso gli Sprar, negato il patrocinio al Toscana Pride, messo multe per donne che indossano abiti 'equivoci' e non ...

