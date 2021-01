“A breve saremo messi male”. Covid, l’allarme di Massimo Galli sull’Italia: “Ecco cosa non ha funzionato” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Secondo me il discorso della zona bianca adesso è un po’ illusorio”. E’ il pensiero di Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ sui Rai3 sull’ipotesi di pensare ad aree ‘aperte’ con un Rt inferiore a 0,5. “Non può funzionare pensando di avere zone assolutamente tranquille”, al sicuro dal rischio Covid, “in una situazione in cui tutte quelle attorno sono problematiche – ha ammonito l’esperto – Ripeto, il virus si muove con il movimento delle persone e quindi il movimento è necessario limitarlo”. “I dati indicano che siamo non dico daccapo, ma in una situazione non tranquilla, con la possibilità di ritrovarci la settimana prossima di nuovo con gli ospedali in forte difficoltà. Non c’è certezza, ma per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) “Secondo me il discorso della zona bianca adesso è un po’ illusorio”. E’ il pensiero di, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ sui Rai3 sull’ipotesi di pensare ad aree ‘aperte’ con un Rt inferiore a 0,5. “Non può funzionare pensando di avere zone assolutamente tranquille”, al sicuro dal rischio, “in una situazione in cui tutte quelle attorno sono problematiche – ha ammonito l’esperto – Ripeto, il virus si muove con il movimento delle persone e quindi il movimento è necessario limitarlo”. “I dati indicano che siamo non dico daccapo, ma in una situazione non tranquilla, con la possibilità di ritrovarci la settimana prossima di nuovo con gli ospedali in forte difficoltà. Non c’è certezza, ma per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di ...

