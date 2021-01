14 242 nuovi casi e 616 morti Il Governo “Con pochi soldi | curiamo chi può salvarsi”

(Di martedì 12 gennaio 2021) Diffusa la prima bozza del nuovo piano pandemico nazionale, che stabilisce modalità e criteri di gestione in caso di nuove pandemie. I dati del Ministero della Salute ci informano che itotali – attualmente positivi,e guariti – salgono di 14.242 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 616. Covid: ecco il piano pandemico L'articolo proviene da Leggilo.org.

Aumentano i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 14.242 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 12.532. Il totale dei casi è così salito a ...I dati della pandemia continuano a preoccupare: Sono 14.242 i nuovi casi in Italia (ieri erano 12.532), mentre i decessi sono 616 (ieri 448).