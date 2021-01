“100mila vaccinati fuori lista”. È già tempo di polemiche. Scoppia il caso: ‘gente amica’ prima degli anziani (Di martedì 12 gennaio 2021) Vaccino Covid, una bomba adesso rischia di esplodere. Secondo Repubblica infatti sarebbero centomila le persone vaccinate fuori lista. Una beffa, tra gli altri, per anziani e personale della RSA per i quali il vaccino sarebbe dovuto essere prioritario. Un caso che Scoppia a poche ore dall’annuncio del presidente della Campania De Luca che, domenica, aveva denunciato la scarsità di dosi. “Da oggi (domenica ndr) sospendiamo la campagna vaccinale per mancanza di dosi. Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato. Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l’invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Vaccino Covid, una bomba adesso rischia di esplodere. Secondo Repubblica infatti sarebbero centomila le persone vaccinate. Una beffa, tra gli altri, pere personale della RSA per i quali il vaccino sarebbe dovuto essere prioritario. Unchea poche ore dall’annuncio del presidente della Campania De Luca che, domenica, aveva denunciato la scarsità di dosi. “Da oggi (domenica ndr) sospendiamo la campagna vaccinale per mancanza di dosi. Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato. Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l’invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte ...

