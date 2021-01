100 giorni di zona rossa: ecco qual è il piano B proposto dal Governo (Di martedì 12 gennaio 2021) Alla luce degli ultimi dati, il Governo sta valutando una stretta di 100 giorni di zona rossa per tutte le regioni. Il nuovo Dpcm In questi giorni il Governo sta lavorando ad un nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 15 di gennaio. Secondo le ultime informazioni è previsto un inasprimento delle attuali normative, a causa dell’innalzamento dell’indice Rt avvenuto in tutte le regioni Italiane dopo le festività. Però, qualora queste restrizioni non fossero sufficienti, si dovrà ricorrere a nuove misure più rigide. Il piano B: 100 giorni di zona rossa Tra i possibili scenari discussi, si sta valutando l’eventualità di adottare il piano B proposto dal Ministro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Alla luce degli ultimi dati, ilsta valutando una stretta di 100diper tutte le regioni. Il nuovo Dpcm In questiilsta lavorando ad un nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 15 di gennaio. Secondo le ultime informazioni è previsto un inasprimento delle attuali normative, a causa dell’innalzamento dell’indice Rt avvenuto in tutte le regioni Italiane dopo le festività. Però,ora queste restrizioni non fossero sufficienti, si dovrà ricorrere a nuove misure più rigide. IlB: 100diTra i possibili scenari discussi, si sta valutando l’eventualità di adottare ildal Ministro ...

marcocappato : Ci salvi chi può: abbiamo ancora 100 giorni per informare i cittadini europei della possibilità di far pagare le em… - nzingaretti : Grazie allo screening con i tamponi rapidi #ScuolaSicura individuati 100 studenti positivi in pochi giorni. Rinnovo… - emergenzavvf : Prosegue il lavoro delle ruspe in #FriuliVeneziaGiulia, interessata dalle nevicate dei giorni scorsi: 100 gli inter… - Gianniandrea : @queequeg1901 Perché 100 giorni? Io farei 1000 giorni o 10.000 giorni. E lockdown ancora più duro con le persone mu… - nnewangelh : @THEREY0UVRE mi dispiace iaia, non c'è più motivo per restare e quei 100 giorni mi porteranno alla fine di un breve ma bel percorso -