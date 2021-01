Zone Italia da oggi: regioni gialle e arancioni. Cartina, regole, autocertificazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuova settimana, nuovo quadro di regole anti-Covid , nuova definizione dei colori. Da oggi tutta Italia in 'zona gialla' tranne Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che restano ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuova settimana, nuovo quadro dianti-Covid , nuova definizione dei colori. Datuttain 'zona gialla' tranne Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che restano ...

Restrizioni più forti in Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto: spostamenti solo nel Comune. Ecco la cartina e cosa si può fare regione per regione ...

Nuovo Dpcm: via all’incontro governo-Regioni su zone rosse e spostamenti nel weekend

Spostamenti tra regioni, chiusura dei bar anche per l’asporto dopo le 18, fine settimana arancioni in tutta Italia: sono questi i temi che saranno discussi tra governo e Regioni nella riunione convoca ...

