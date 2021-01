Zona rossa, ordinanza del Presidente in vista: linea dura in arrivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'ha richiesta ieri a gran voce il sindaco Leoluca Orlando il quale ha mostrato la sua preoccupazione sia per l'aumento dei contagi e dell'indice di positività, sia per le condizioni degli ospedali e i pronto soccorso "prossimi alla saturazione". Orlando ha chiesto al Governo nazionale di dichiarare la Sicilia Zona rossa, individuando le necessarie misure per sostenere economicamente chi sarà inevitabilmente danneggiato. Ma ha chiesto anche al Presidente Musumeci di adottare nel frattempo lo stesso provvedimento per tutti i capoluoghi, così come deciso Messina sabato scorso. E a giudicare dall'ordinanza che ha riguardato la città dello Stretto dopo l'esplicita richiesta del suo sindaco Cateno De Luca, si ipotizza che la stessa misura possa arrivare anche per Palermo nelle prossime ore o al massimo a fine ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'ha richiesta ieri a gran voce il sindaco Leoluca Orlando il quale ha mostrato la sua preoccupazione sia per l'aumento dei contagi e dell'indice di positività, sia per le condizioni degli ospedali e i pronto soccorso "prossimi alla saturazione". Orlando ha chiesto al Governo nazionale di dichiarare la Sicilia, individuando le necessarie misure per sostenere economicamente chi sarà inevitabilmente danneggiato. Ma ha chiesto anche alMusumeci di adottare nel frattempo lo stesso provvedimento per tutti i capoluoghi, così come deciso Messina sabato scorso. E a giudicare dall'che ha riguardato la città dello Stretto dopo l'esplicita richiesta del suo sindaco Cateno De Luca, si ipotizza che la stessa misura possa arrivare anche per Palermo nelle prossime ore o al massimo a fine ...

