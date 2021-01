Zona rossa Lombardia, Fontana lancia l’allarme: “Numeri terrificanti” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il governatore Attilio Fontana non è affatto ottimista e descrive la condizione Zona rossa Lombardia come imminente “Indice Rt altissimo”. Nel corso di una intervista rilasciata a Sky Tg24, Attilio Fontana ha definito come estremamente critica la situazione Zona rossa Lombardia. E ha parlato proprio di una attuazione dei provvedimenti di rischio massimo praticamente certa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il governatore Attilionon è affatto ottimista e descrive la condizionecome imminente “Indice Rt altissimo”. Nel corso di una intervista rilasciata a Sky Tg24, Attilioha definito come estremamente critica la situazione. E ha parlato proprio di una attuazione dei provvedimenti di rischio massimo praticamente certa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

goggiasofia : Il distanziamento cronometrico che permette di rimanere in zona rossa . ???? - ricpuglisi : Mi sono fatto un giretto sugli account dei #MoriremoTutti. Non vedono l'ora di sbatterci tutti in zona rossa. - ricpuglisi : La nonchalance con cui cambiano i criteri e ti sbattono in zona rossa. - lea_in_italy : Moving to Milan be like: spendere tempo a capire cosa si fa in 'zona rossa' - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'allarme di #Fontana: 'La #Lombardia si sta avviando alla zona rossa' #Covid #ANSA @FontanaPres -