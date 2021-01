Zona rossa, gialla, arancione e bianca. Cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 11 gennaio 2021) Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto in Zona arancione, le altre regioni Zona gialla. L’Italia a colori è in continuo cambiamento e in attesa di nuove disposizioni (con l’arrivo di eventuali zone rosse e zone bianche), la conformazione attuale prevede una serie di regole da seguire per evitare sanzioni. Dopo venerdì è atteso un nuovo dpcm o decreto legge che dovrebbe aumentare le restrizioni in zone più a rischio. Contestualmente potrebbe nascere la Zona bianca, con regole meno stringenti dove il virus non è più così diffuso (l’Rt pari o inferiore a 0,50), permettendo a bar e ristoranti di rimanere aperti senza limiti di orario, la riapertura di musei, teatri, cinema e altri luoghi culturali, così come anche palestre e piscine. Vediamo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto in, le altre regioni. L’Italia a colori è in continuo cambiamento e in attesa di nuove disposizioni (con l’arrivo di eventuali zone rosse e zone bianche), la conformazione attuale prevede una serie di regole da seguire per evitare sanzioni. Dopo venerdì è atteso un nuovo dpcm o decreto legge che dovrebbe aumentare le restrizioni in zone più a rischio. Contestualmente potrebbe nascere la, con regole meno stringenti dove il virus non è più così diffuso (l’Rt pari o inferiore a 0,50), permettendo a bar e ristoranti di rimanere aperti senza limiti di orario, la riapertura di musei, teatri, cinema e altri luoghi culturali, così come anche palestre e piscine. Vediamo ...

