Zona arancione in tutta Italia: la richiesta al governo parte da tre Regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) e avrebbero chiesto al governo che tutta Italia diventi un'unica . La maggioranza dei presidenti, secondo quanto si apprende, avrebbero condiviso la necessità di mantenere le misure nelle prossime ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) e avrebbero chiesto alchediventi un'unica . La maggioranza dei presidenti, secondo quanto si apprende, avrebbero condiviso la necessità di mantenere le misure nelle prossime ...

chetempochefa : 'Le misure restrittive funzionano. Io venerdì ho firmato un'Ordinanza che ha portato in zona arancione 5 regioni, c… - RegioneER : ??L'ordinanza dell'8 gennaio del ministro della Salute pone l'Emilia-Romagna in zona ARANCIONE fino al 15 gennaio. L… - zaiapresidente : ??? La lettera che io e i presidenti delle Regioni in zona arancione abbiamo inviato oggi al Presidente del Consigl… - GiacomoBenini : @myrtamerlino Per le scuole dipende dalle regioni che hanno preferito rinviare le aperture delle scuole le regioni… - rathielhelder : ti dico solo che dove abito io ieri eravamo arancione quindi no uscite dal comune, oggi siamo zona gialla “rinforza… -