Zaniolo torna sui social e suona la carica per il derby: "Tutti uniti per una settimana da Roma!" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nicolò Zaniolo, dopo aver annunciato di chiudere il suo profilo Instagram per via della vicenda legata alla sua vita privata, oggi è tornato a pubblicare sul suo account. Venerdì si gioca il derby con la Lazio, e Zaniolo ha voluto caricare così i tifosi: "Tutti uniti per una settimana da Roma!", le parole del giocatore giallorosso, pubblicando una serie di Instagram Stories con alcune delle sue foto nelle sfide contro la Lazio. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

