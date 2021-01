Zaniolo pensa al derby con la Lazio e carica la Roma: “Con il fuoco dentro…” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Aveva detto che avrebbe sospeso il suo account dopo quanto successo con Medalina Ghenea. Nicolò Zaniolo, dopo il pari della Roma con l'Inter, ha usato il suo profilo su Instagram per caricare l'ambiente in vista del derby con la Lazio. Vuole dimostrare che, mentre lavora per ritornare in campo, pensa solo a quello e alla sua squadra che sarà impegnata nella prossima gara proprio contro i biancocelesti. Il giocatore ha postato le foto che lo immortalano mentre affronta i giocatori laziali e ha scritto: "Con il fuoco dentro...Perché Roma è AS Roma".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJ6oKMAnMpz/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 11 gennaio 2021) Aveva detto che avrebbe sospeso il suo account dopo quanto successo con Medalina Ghenea. Nicolò, dopo il pari dellacon l'Inter, ha usato il suo profilo su Instagram perre l'ambiente in vista delcon la. Vuole dimostrare che, mentre lavora per ritornare in campo,solo a quello e alla sua squadra che sarà impegnata nella prossima gara proprio contro i biancocelesti. Il giocatore ha postato le foto che lo immortalano mentre affronta i giocatori laziali e ha scritto: "Con ildentro...Perchéè AS".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJ6oKMAnMpz/" Golssip.

aodevastante : daniel maldini pensa che se tiene la bocca aperta come zaniolo diventa forte uguale - keenaroma : @enzoterex A noi gratis no. Pensa che l'Inter per averlo ci ha dato, oltre i soldi, Zaniolo. Si stanno mangiando a… - ciopweller : @stefanoche10 Se lei pensa che questa notizia non è un errore madornale ho paura che non siate in buona fede. Non s… - broccavolfiore : @marifcinter Pensa che per me saresti stato la causa di tutto già un minuto dopo lo scambio con Zaniolo. - cisnok : Madalina Ghenea: 'Nessuna relazione con Nicolò Zaniolo' | Il calciatore dà l'addio ai social… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo pensa Zaniolo pensa al derby con la Lazio e carica la Roma: “Con il fuoco dentro…” Golssip Zaniolo torna a correre sul campo

Da ex Nicolò ha affrontato tre volte la squadra nerazzurra e sono arrivati tre pareggi. Zaniolo contro il suo passato: l’Inter, che lo aveva inserito nella trattativa per Nainggolan come una plusvalen ...

Roma, Fonseca: "Pensiamo a battere l'Inter, ma non è giusto parlare di scudetto"

Esame di maturità per i giallorossi "Non è il momento di fissare obiettivi, abbiamo fiducia e motivazioni per una grande gara. La squadra ...

Da ex Nicolò ha affrontato tre volte la squadra nerazzurra e sono arrivati tre pareggi. Zaniolo contro il suo passato: l’Inter, che lo aveva inserito nella trattativa per Nainggolan come una plusvalen ...Esame di maturità per i giallorossi "Non è il momento di fissare obiettivi, abbiamo fiducia e motivazioni per una grande gara. La squadra ...