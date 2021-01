Yemen, perché gli Usa designano gli Houthi come terroristi (adesso) (Di lunedì 11 gennaio 2021) A chiusura di un dibattito che dura da anni, il gruppo ribelle Yemenita Houthi sarà dichiarato organizzazione terroristica dagli Stati Uniti nel giro dei prossimi giorni. Il dipartimento di Stato, guidato per altri nove giorni da Mike Pompeo prima dell’insediamento dell’amministrazione Biden, gioca una delle ultime carte del suo “hard power” a favore dei sauditi e contro l’Iran. Gli Houthi sono una formazione nordista del nord dello Yemen che nel 2015 è riuscita a rovesciare il governo di Sanaa, innescando un intervento militare guidato dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti (che attualmente hanno abbandonato il campo). La guerra in Yemen è uno dei più drammatici tra i conflitti aperti: l’intervento saudita, nonostante la superiorità tecnologica rispetto ai ribelli, non è ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) A chiusura di un dibattito che dura da anni, il gruppo ribelleitasarà dichiarato organizzazioneca dagli Stati Uniti nel giro dei prossimi giorni. Il dipartimento di Stato, guidato per altri nove giorni da Mike Pompeo prima dell’insediamento dell’amministrazione Biden, gioca una delle ultime carte del suo “hard power” a favore dei sauditi e contro l’Iran. Glisono una formazione nordista del nord delloche nel 2015 è riuscita a rovesciare il governo di Sanaa, innescando un intervento militare guidato dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti (che attualmente hanno abbandonato il campo). La guerra inè uno dei più drammatici tra i conflitti aperti: l’intervento saudita, nonostante la superiorità tecnologica rispetto ai ribelli, non è ...

