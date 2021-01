Wonder Woman 1984: proposto agli Oscar come miglior film (Di lunedì 11 gennaio 2021) Wonder Woman 1984 va agli Oscar. Almeno questa sembra essere l’intenzione di Warner Bros, che nelle scorse ore ha proposto il film con protagonista Gal Gadot in diverse categorie degli Academy Awards, compresa quella per il miglior film. In quale categoria Wonder Woman 1984 viene candidata dalla Warner Bros? migliori film, miglior Attrice Protagonista (Gal Gadot), miglior Regia (Patty Jenkins), miglior Sceneggiatura non Originale (Patty Jenkins, Geoff Johns e Dave Callaham), miglior Attrice non Protagonista (con tre candidature: Kristen Wiig, Robin Wright e Connie Nielsen), ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021)va. Almeno questa sembra essere l’intenzione di Warner Bros, che nelle scorse ore hailcon protagonista Gal Gadot in diverse categorie degli Academy Awards, compresa quella per il. In quale categoriaviene candidata dalla Warner Bros?Attrice Protagonista (Gal Gadot),Regia (Patty Jenkins),Sceneggiatura non Originale (Patty Jenkins, Geoff Johns e Dave Callaham),Attrice non Protagonista (con tre candidature: Kristen Wiig, Robin Wright e Connie Nielsen), ...

