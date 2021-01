WandaVision: 5 cose da ricordare prima di guardare lo show Marvel (Di lunedì 11 gennaio 2021) La memoria può fare brutti scherzi! Ecco quindi 5 cose fondamentali da ricordare prima che WandaVision debutti su Disney+ il prossimo 15 gennaio 2021. Leggi su nospoiler (Di lunedì 11 gennaio 2021) La memoria può fare brutti scherzi! Ecco quindi 5fondamentali dachedebutti su Disney+ il prossimo 15 gennaio 2021.

IvstinreaIity : voi: analizzando i trailer di wandavision si possono ipotizzare molte cose e ci sono diversi indizi io: l’unica cos… - liv_starlight : *prende fiato* TRA QUATTRO GIORNI RICOMINCIA L'MCU E TRA QUATTRO GIORNI TORNA LA MIA SIGNORA E PADRONA DI TUTTE COS… - starcapsicle : ah e per rispetto nei confronti di chi non può vedere wandavision, se volete commentare o cose del genere, mettete… - itsmikapenniman : Su mediaset non ho mai beccato mezza volta la pubblicità di #WandaVision Solo cose di prime video e netflix - darthskwlker : più cose vedo e più non ci capisco un cazzo #WandaVision -