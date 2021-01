Wall Street riduce i cali. Twitter risale da minimi seduta (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con cali ridotti rispetto all’avvio, con gli investitori guardano alle evoluzioni della situazione della politica americana e dei vaccini, mentre riprendono i casi di Covid in Europa ed in Asia. Tra i titoli in evidenza, Twitter risale dai minimi intraday: il social media ha bloccato in modo permanente l’account di Donald Trump. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones che lima lo 0,21%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.809 punti. Variazioni negative anche per il Nasdaq 100 (-0,94%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,52%). Energia (+1,58%) e sanitario (+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – La borsa ditaglia il traguardo di metàconridotti rispetto all’avvio, con gli investitori guardano alle evoluzioni della situazione della politica americana e dei vaccini, mentre riprendono i casi di Covid in Europa ed in Asia. Tra i titoli in evidenza,daiintraday: il social media ha bloccato in modo permanente l’account di Donald Trump. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones che lima lo 0,21%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.809 punti. Variazioni negative anche per il Nasdaq 100 (-0,94%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,52%). Energia (+1,58%) e sanitario (+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del ...

