Volley, Super Zaytsev, 81% e Kemerovo schianta Kazan (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempi stretti in Russia con la disputa di due giornate e alcuni recuperi. Ivan Zaytsev (24, 1a, 1m, 81% in attacco) trascina il Kemerovo alla vittoria 3-0 sulla capolista Kazan (Tommaso Totolo 2°) ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Super Super Zaytsev, 81% in attacco! E Kemerovo schianta Kazan La Gazzetta dello Sport Volley Superlega, Perugia supera una orgogliosa Consar (0-3)

CONSAR RAVENNA Loeppky 14, Mengozzi 4, Batak 3, Recine 7, Arasomwan 5, Pinali 14, Kovacic (L); Redwitz 1, Stefani, Zonca, Koppers. Ne: Giuliani (L), Pirazzoli, Grottoli. All.: Bonitta. SIR SAFETY PERU ...

Volley: Lube corsara a Milano, ma la Allianz la costringe al 5° set

6' di lettura 11/01/2021 - Resta immacolato il cammino vincente della Cucine Lube Civitanova nel 2021. Nella 7ª giornata di ritorno della regular season di SuperLega Credem Banca, i ragazzi di Ferdina ...

