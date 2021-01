Volley, i migliori italiani della 18. giornata di Superlega. Rossini e Balaso: liberi di stupire. La “second life” di Baranowicz (Di lunedì 11 gennaio 2021) LUCA VETTORI: Modena riparte da lui per conquistare tre punti fondamentali contro Padova: 16 punti per l’opposto gialloblù con un’efficienza in attacco del 50% e un ace ad impreziosire la sua prova. DANIELE MAZZONE: Un’altra prova di sostanza del centrale modenese che chiude i tre set contro Padova con 8 punti, il 71% in attacco e un muro. MATTIA BOTTOLO: Anche nelle giornate nere per la sua squadra questo giocatore non delude mai. Chiude la prova di Modena con 9 punti all’attivo e il 53% in attacco, un muro. unico neo: la ricezione, al 37% ma in una grande giornata dei battitori avversari. DAVIDE CANdellaRO: Una prova impeccabile del centrale piacentino che limita gli errori nella difficile sfida con Vibo. Per lui 8 punti con uno stratosferico 86% in attacco, un muro e un ace. MICHELE Baranowicz: L’ex alzatore azzurro dirige con ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) LUCA VETTORI: Modena riparte da lui per conquistare tre punti fondamentali contro Padova: 16 punti per l’opposto gialloblù con un’efficienza in attacco del 50% e un ace ad impreziosire la sua prova. DANIELE MAZZONE: Un’altra prova di sostanza del centrale modenese che chiude i tre set contro Padova con 8 punti, il 71% in attacco e un muro. MATTIA BOTTOLO: Anche nelle giornate nere per la sua squadra questo giocatore non delude mai. Chiude la prova di Modena con 9 punti all’attivo e il 53% in attacco, un muro. unico neo: la ricezione, al 37% ma in una grandedei battitori avversari. DAVIDE CANRO: Una prova impeccabile del centrale piacentino che limita gli errori nella difficile sfida con Vibo. Per lui 8 punti con uno stratosferico 86% in attacco, un muro e un ace. MICHELE: L’ex alzatore azzurro dirige con ...

