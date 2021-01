Vitesse-Utrecht martedì | ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilha fatto quello che doveva fare ad Almelo lo scorso fine settimana. Con una vittoria per 0-2, la squadra di Arnhem resta in piena lotta con il Feyenoord per il terzo posto e clamorosamente vicino alla testa della classifica di questa Eredivisie 2020-21. Sabato scorso, invece, la squadra di René Hake era sotto InfoBetting: Scommesse Sportive e