Vite al Limite, Megan Davis: che fine ha fatto, com'è oggi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Che fine ha fatto e com'è oggi Megan Davis, protagonista di un episodio dell'ottava stagione del reality show Vite al Limite. (screenshot video)Megan Davis, 24 anni al momento della sua partecipazione al reality show per obesi patologici 'Vite al Limite', quando è entrata a far parte del programma del dottor Now pesava oltre 270 chili. Leggi anche: Lisa Fleming non è l'unica morte dopo Vite al Limite La giovane star del reality era pericolosamente obesa e a rischio di perdere la vita quando ha deciso di cercare aiuto dallo specialista, provando in tal modo a riprendere in mano la sua vita e a ricominciare a sentirsi utile.

La storia di Megan è una tra le più tragiche di “Vite al limite”, soprattutto per la giovane età della protagonista. Ecco la sua storia e com’è adesso. Megan Davis era in una situazione disperata ...

Vite al Limite, lo straordinario cambiamento di Annjeanette

Vite al Limite, lo straordinario cambiamento di Annjeanette che ha perso ben oltre 100 chili grazie ad una dieta rigida e ad un intervento.

