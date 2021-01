Virus in Campania, 1021 positivi oggi e 37 decessi: il bollettino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono oltre 1000 i positivi oggi in Campania su oltre 9000 tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino di oggi 11 gennaio. Purtroppo si registrano ancora 37 deceduti. Con i 1655 guariti di oggi la Campania supera le 120mila persone che hanno sconfitto il Virus Il bollettino di oggi positivi del giorno: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono oltre 1000 iinsu oltre 9000 tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi nell’ultimodi11 gennaio. Purtroppo si registrano ancora 37 deceduti. Con i 1655 guariti dilasupera le 120mila persone che hanno sconfitto ilIldidel giorno: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

