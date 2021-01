Villas-Boas: «Strootman ha un’offerta e su Lirola…» – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrè Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa del mercato in entrata e in uscita del Marsiglia: le sue parole André Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal Trophée des Champions, ovvero la Supercoppa francese, in programma a Lens fra Paris Saint-Germain e Marsiglia. Le sue parole sul mercato dell’OM. «Strootman? Se non arrivano i documenti del trasferimento, domani sarà convocato per la gara infrasettimanale contro il PSG. «Strootman è il calciatore con il minor minutaggio. A centrocampo c’è molta concorrenza e per lui c’è anche una possibilità per essere convocato all’Europeo: aveva delle offerte e noi le abbiamo ascoltate. Se Strootman se ne va, daremo la possibilità a un giovane o abbiamo abbastanza elementi nella nostra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrèha parlato in conferenza stampa del mercato in entrata e in uscita del Marsiglia: le sue parole Andréha parlato in conferenza stampa a due giorni dal Trophée des Champions, ovvero la Supercoppa francese, in programma a Lens fra Paris Saint-Germain e Marsiglia. Le sue parole sul mercato dell’OM. «? Se non arrivano i documenti del trasferimento, domani sarà convocato per la gara infrasettimanale contro il PSG. «è il calciatore con il minor minutaggio. A centrocampo c’è molta concorrenza e per lui c’è anche una possibilità per essere convocato all’Europeo: aveva delle offerte e noi le abbiamo ascoltate. Sese ne va, daremo la possibilità a un giovane o abbiamo abbastanza elementi nella nostra ...

