(Di lunedì 11 gennaio 2021)3-1) gol eok nel, Pirlo: "Non era facile visti i tanti impegni ravvicinati"

FIGCfemminile : ?? HIGHLIGHTS | SUPERCOPPA ?? ?? Ancora Juventus. Straordinaria @barbarabonansea: una doppietta dell’azzurra regala… - JuventusFCWomen : ?? ???????????????? | Juve is Salvai's home until 2022! ???? Congrats, Ceci! ?????? - SkySport : ? CHIESA ?? DYBALA ?? CHIESA ? ??? La Juve batte il Milan a San Siro ?? Gli HL ?? - AlessioChetto : RT @FIGCfemminile: ?? HIGHLIGHTS | SUPERCOPPA ?? ?? Ancora Juventus. Straordinaria @barbarabonansea: una doppietta dell’azzurra regala il tr… - calciodangolo_ : #Danilo, #Ramsey ed il solito #Ronaldo. I bianconeri rispondono presente. Gol e highlights di #JuveSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus

'Collegio Garanzia è Cassazione dello sport, indipendente da federazioni'. Nella sentenza della Corte sportiva d'appello ci sono toni severi riguardo al comportamento del Napoli, giudicato invece non ...Video Juventus Sassuolo (risultato 3-1) gol e highlights. Bianconeri ok nel finale, il Sassuolo in dieci resiste fino all'82', decisivi Ramsey e Ronaldo ...