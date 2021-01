VIDEO / Il twerking ironico di Izabel Goulart e della sorella di Neymar spiazza il web (Di lunedì 11 gennaio 2021) Izabel Goulart e il suo lato B non sono una novità per chi segue il mondo del calcio e delle wag. La modella brasiliana, compagna di Kevin Trapp, non ha certo nascosto la sua fisicità. Questa volta la usa per un balletto ironico fatto insieme alle sue amiche in vacanza con lei. E tra di loro c'è anche Rafaella, sorella di Neymar, attaccante del PSG. Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 11 gennaio 2021)e il suo lato B non sono una novità per chi segue il mondo del calcio e delle wag. La mobrasiliana, compagna di Kevin Trapp, non ha certo nascosto la sua fisicità. Questa volta la usa per un ballettofatto insieme alle sue amiche in vacanza con lei. E tra di loro c'è anche Rafaella,di, attaccante del PSG. Golssip.

BoredAfRicc : Uno dei miei sogni segreti? Essere in mezzo alla pista della disco dell’isola dove vado al mare e battere tutte que… - VeioGaucho : RT @Nudissimo_it: Faccio il #Twerking col mio culo #gay ?? - eletraamiurala2 : RT @realtimetvit: Dal matrimonio con @afrojack al disco di platino per “Twerking Queen”, @ElettraLambo vi racconta la sua vita al massimo.… - Laufan845 : RT @realtimetvit: Dal matrimonio con @afrojack al disco di platino per “Twerking Queen”, @ElettraLambo vi racconta la sua vita al massimo.… - elettrasunrise : RT @realtimetvit: Dal matrimonio con @afrojack al disco di platino per “Twerking Queen”, @ElettraLambo vi racconta la sua vita al massimo.… -