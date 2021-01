VIDEO America’s Cup, New Zealand si cappotta nella regata di prova con Ineos! Te Rehutai frana sull’acqua (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grande attesa ad Auckland in vista della prima giornata ufficiale di gara della Prada Cup, torneo di selezione tra gli sfidanti per stabilire l’avversaria di Emirates Team New Zealand nelle Finali della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Appuntamento fissato per venerdì 15 gennaio con le prime regate di Round Robin che vedranno protagoniste Luna Rossa, Patriot e Britannia, mentre il Match di America’s Cup comincerà a partire dal 6 marzo sempre sulle acque del golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Prima delle regate d’apertura, previste tra quattro giorni, andranno in scena due giornate di practice race tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio. Si tratta di una novità dell’ultimo minuto. Questo è il compromesso raggiunto tra i detentori del trofeo e i tre challengers (Luna Rossa, Ineos Uk, American Magic) come riporta ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grande attesa ad Auckland in vista della prima giornata ufficiale di gara della Prada Cup, torneo di selezione tra gli sfidanti per stabilire l’avversaria di Emirates Team Newnelle Finali della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Appuntamento fissato per venerdì 15 gennaio con le prime regate di Round Robin che vedranno protagoniste Luna Rossa, Patriot e Britannia, mentre il Match diCup comincerà a partire dal 6 marzo sempre sulle acque del golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. Prima delle regate d’apertura, previste tra quattro giorni, andranno in scena due giornate di practice race tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio. Si tratta di una novità dell’ultimo minuto. Questo è il compromesso raggiunto tra i detentori del trofeo e i tre challengers (Luna Rossa, Ineos Uk, American Magic) come riporta ...

R_I_S_P_E_T_T_O : Schwarzenegger vs. Trump: parole durissime e la spada di Conan come metafora dell'America - g_lascala : RT @farevelanet: America’s Cup: una settimana alla Prada Cup, la danza di Luna Rossa (video) - Veladuepuntozer : America’s Cup: una settimana alla Prada Cup, la danza di Luna Rossa (video) - farevelanet : America’s Cup: una settimana alla Prada Cup, la danza di Luna Rossa (video) - B_S_Chandrawat : Vaccination America vs India ???? Use ?? ??? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO America’s Morto Anthony Bourdain: lo chef si è suicidato Corriere della Sera