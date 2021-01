Vibo Valentia. I laboratori Salus di Mangialavori e Nusdeo Sas offrono gratis i tamponi antigenici per gli studenti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia, ha annunciato che il ritorno a scuola avverrà in sicurezza. “I laboratori Salus di Mangialavori e Nusdeo Sas hanno offerto gratuitamente a tutti i bambini delle scuole dell’obbligo della nostra Città l’esecuzione dei tamponi antigenici”. Il progetto è stato presentato lunedì mattina nella Sala del Consiglio Comunale, alla presenza dei Dirigenti Scolastici, della Dottoressa Ballanti in rappresentanza del laboratorio Mangialavori e Dottor Pacetti e in rappresentanza del laboratorio Nusdeo. “Si tratta di un’attività straordinaria che è mirata a tranquillizzare le famiglie e a consentire la riapertura in sicurezza delle scuole” scrive su facebook ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria Limardo, sindaco di, ha annunciato che il ritorno a scuola avverrà in sicurezza. “IdiSas hanno offerto gratuitamente a tutti i bambini delle scuole dell’obbligo della nostra Città l’esecuzione dei”. Il progetto è stato presentato lunedì mattina nella Sala del Consiglio Comunale, alla presenza dei Dirigenti Scolastici, della Dottoressa Ballanti in rappresentanza dele Dottor Pacetti e in rappresentanza del. “Si tratta di un’attività straordinaria che è mirata a tranquillizzare le famiglie e a consentire la riapertura in sicurezza delle scuole” scrive su facebook ...

