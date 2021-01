Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021)11 GENNAIOORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA IN VIA NOMENTANA TRA VIA DANTE DA MAIANO E VIA PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE RIMANENDO IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA DI SANTA LUCIA CON RIPERCUSSIONI SULLA PROVINCIALE NOMENTANA BIS SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA ARDEATINA PER LAVORI AGLI IMPIANTI IDRICI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI ...