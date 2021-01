Verso il nuovo Dpcm | il piano di 100 giorni di lockdown in quasi tutta Italia | i nuovi divieti su spostamenti e bar anche in zona gialla

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’attesa per questa settimana è sull’arrivo del, previsto per giovedì 14 gennaio, sull’onda della linea dura che prevede una stretta su bar e ristoranti, regole più rigide per le zone gialle e soglie più basse perché scattino le zone arancioni e rosse. Ma è suldel governo a medio termine che si affacciano le ipotesi di misure più rigide per contrastare l’imminente terza ondata di contagi di Coronavirus. Si tratta di una stretta per circa 100che potrebbero portaretutte le regioni inrossa, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sugli ospedali e permettere alvaccinale di coprire senza intoppila popolazione sanitaria e quella più anziana. Per questo l’obiettivo del governo sarebbe di prorogare ...

Agenzia_Ansa : #Covid, verso il nuovo Dpcm. Oggi il vertice Governo-Regioni #ANSA - LaStampa : Nuovo Dpcm, il governo decide su parametri, aperture e spostamenti tra Regioni: verso lo stop agli impianti da sci - Cremonaoggi : Di nuovo chiusi i confini verso Castelvetro: la rabbia dei commercianti #cremona #cremonaoggi - ManuQ24916888 : RT @valy_s: #Covid19 Sì va verso un nuovo RINVIO degli impianti sciistici: niente riapertura il 18/01. Dopo averli chiusi a Natale, il gove… - luca_p74 : RT @valy_s: #Covid19 Sì va verso un nuovo RINVIO degli impianti sciistici: niente riapertura il 18/01. Dopo averli chiusi a Natale, il gove… -

