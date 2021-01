Veronica Ruggeri di spalle mostra un corpo pazzesco | mai vista così! – FOTO

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Unacome non l’abbiamo mai. La Iena sfoggia un fisico invidiabile, per la gioia dei suoi fan su Instagram: lo scatto diin versione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

koe0712 : La gabbianella e il gatto (1998) Cast: Carlo Verdone, Antonio Albanese, Sofia Baratta, Veronica Puccio, Leda Battis… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Ruggeri

www.controcampus.it

Veronica Franco aveva due sogni: cantare da professionista su un palco e incidere un disco. Il primo lo aveva esaudito emozionando l'Italia intera dal palco di "Tu si que vales" sulle note di Halleluj ...Come sarebbe svegliarsi negli anni Venti, come in quel film di Woody Allen, Midnight in Paris? Fitzgerald, Hemingway, Picasso, Einstein, il jazz, i turbanti, Breton, i dada, la Shakespeare & Company..