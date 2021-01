Vasseur | fiducia nella Pu Ferrari 2021 | Loro sono ottimisti

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La mancanza di potenza nel motore ha rallentato non solo la, ma anche le sue due scuderia clienti, vale a dire Haas ed Alfa Romeo . In casa di quest'ultima arriva speranza esulla ...

Il team principal dell'Alfa Romeo ha analizzato la stagione 2020, nella quale il motore è stato sicuramente un punto debole, anche se secondo lui la squadra non aveva fatto bene all'inizio ...La formazione dei piloti dell’ Alfa Romeo in Formula 1 rimarrà intatta per il terzo anno consecutivo con i rinnovi di Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi per il 2021. Il finlandese è il pilota con il ...