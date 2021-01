VALORANT | i dettagli del competitivo nell’Episodio 2

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Con l’inizio dell’Episodio 2, vogliamo rimuovere ogni dubbio su quanto siete vicini a salire di grado, rendendo più facile vedere come ve la state cavando rispetto ai migliori, ricompensando adeguatamente il tempo che investite nelle competitive e apportando una serie di altri cambiamenti alla qualità dell’esperienza in base al feedback della comunità. Caratteristiche principali Classifiche regionali per i giocatori di grado Immortale e Radiante Limite massimo di 2 membri per gruppo per i giocatori di grado Immortale e Radiante Modifiche alle ricompense grado e di fine Episodio Frecce di progresso sostituite da barra dei progressi + valore numerico per indicare più esplicitamente la distanza dalla promozione/retrocessione Svariate migliorie alla qualità dell’esperienzaClassifiche regionali Le classifiche sono consultabili dal client di gioco e ...