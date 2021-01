Vaccino, superate 700mila somministrazioni: Italia prima in Ue. Martedì le prime dosi di Moderna, si valuta di iniziare già con over 80 (Di lunedì 11 gennaio 2021) L‘Italia supera le 700mila dosi di Vaccino somministrate. La terza settimana dall’inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid era cominciata questa mattina con il “sorpasso” alla Germania sia in numeri assoluti (Berlino è ferma a 613mila dosi) che in rapporto agli abitanti, che fa dell’Italia è il primo Paese europeo per numero di iniezioni. L’ultimo aggiornamento serale porta il numero delle vaccinazioni a 701.623. A livello mondiale l’Italia ora è settima per numero totale di somministrazioni dietro a Cina, Stati Uniti, Israele, Regno Unito, Emirati arabi e Russia. Entro Martedì è prevista intanto la consegna della terza tranche di vaccini Pfizer: altre 470mila dosi da somministrare in settimana. Ma soprattutto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) L‘supera ledisomministrate. La terza settimana dall’inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid era cominciata questa mattina con il “sorpasso” alla Germania sia in numeri assoluti (Berlino è ferma a 613mila) che in rapporto agli abitanti, che fa dell’è il primo Paese europeo per numero di iniezioni. L’ultimo aggiornamento serale porta il numero delle vaccinazioni a 701.623. A livello mondiale l’ora è settima per numero totale didietro a Cina, Stati Uniti, Israele, Regno Unito, Emirati arabi e Russia. Entroè prevista intanto la consegna della terza tranche di vaccini Pfizer: altre 470milada somministrare in settimana. Ma soprattutto, ...

Noovyis : (Vaccino, superate 700mila somministrazioni: Italia prima in Ue. Martedì le prime dosi di Moderna, si valuta di ini… - oliva_angela : RT @marcodifonzo: Superate le 700mila dosi di vaccino somministrate in Italia - rinocimini : RT @marcodifonzo: Superate le 700mila dosi di vaccino somministrate in Italia - marcodifonzo : Superate le 700mila dosi di vaccino somministrate in Italia - cdsnews : #cronaca #laspezia - Oltre 30mila dosi di vaccino consegnate, in Asl5 superate le 2.400 somministrazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino superate Vaccino, oltre 650mila dosi inoculate: l’Italia supera la Germania Il Fatto Quotidiano Un anno dopo si spera nei vaccini

Tra il 10 e l'11 gennaio 2020 la Cina segnalava il primo morto dovuto al coronavirus - Proseguono le campagne di vaccinazione - in Ticino altre 129 infezioni e 6 nuovi decessi legati al Covid-19; Grig ...

Le notizie del 10 gennaio sul Coronavirus: nuovo Dpcm, verso la conferma del coprifuoco alle 22 e in arrivo la zona bianca

Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di domenica 10 gennaio 2021 ...

Tra il 10 e l'11 gennaio 2020 la Cina segnalava il primo morto dovuto al coronavirus - Proseguono le campagne di vaccinazione - in Ticino altre 129 infezioni e 6 nuovi decessi legati al Covid-19; Grig ...Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di domenica 10 gennaio 2021 ...