Vaccino, nessun effetto collaterale per chi ha effettuato interventi estetici (Di martedì 12 gennaio 2021) Recentemente è stata riportata la notizia in merito a tre pazienti americane di una reazione avversa alla somministrazione del Vaccino per il Covid-19 della casa Moderna, che in precedenza si erano sottoposte a trattamenti di medicina estetica al volto a base di filler. «In merito a quanto accaduto negli Stati Uniti – afferma Francesco D’Andrea, presidente della Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica – è bene precisare che le reazioni avverse sono state in due casi rappresentate da un gonfiore delle aree del volto trattate con i filler subito dopo la vaccinazione, in un altro caso da un angioedema al labbro a distanza di 2 giorni dalla vaccinazione. Tutti i casi si sono stati però risolti rapidamente e senza esiti negativi con una semplice terapia medica a base di cortisone e antistaminici. Non si sono invece registrati episodi di reazioni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Recentemente è stata riportata la notizia in merito a tre pazienti americane di una reazione avversa alla somministrazione delper il Covid-19 della casa Moderna, che in precedenza si erano sottoposte a trattamenti di medicina estetica al volto a base di filler. «In merito a quanto accaduto negli Stati Uniti – afferma Francesco D’Andrea, presidente della Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica – è bene precisare che le reazioni avverse sono state in due casi rappresentate da un gonfiore delle aree del volto trattate con i filler subito dopo la vaccinazione, in un altro caso da un angioedema al labbro a distanza di 2 giorni dalla vaccinazione. Tutti i casi si sono stati però risolti rapidamente e senza esiti negativi con una semplice terapia medica a base di cortisone e antistaminici. Non si sono invece registrati episodi di reazioni ...

RobertoBurioni : Potersi vaccinare il 7 gennaio 2021 con un vaccino sicuro ed efficace contro un virus isolato il 10 gennaio 2020 ha… - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - Corriere : Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - ele9061 : RT @AlessandroCere7: Marine #LePen si dice 'pronta per essere vaccinata', il suo medico personale ha 'ricevuto gli studi sui vaccini', ma… - corrieredicomo : -