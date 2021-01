Vaccino Moderna, martedì dosi in Italia: ipotesi a Regioni 'virtuose' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriverà martedì, con 47mila dosi in consegna, il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna destinato all'Italia. Lo stock giungerà a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità. Per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriverà, con 47milain consegna, il primo carico di vaccini della casa farmaceuticadestinato all'. Lo stock giungerà a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità. Per ...

Agenzia_Ansa : #Covid, entro febbraio in Italia 764mila dosi di vaccino #Moderna #ANSA - lorepregliasco : L'EMA ha approvato il vaccino Moderna. - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - EmMicucci : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: #Domani in Italia 47mila dosi del #vaccino #Moderna. #ANSA - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: #Domani in Italia 47mila dosi del #vaccino #Moderna. #ANSA -