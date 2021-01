Vaccino Moderna, in arrivo prime 47mila dosi: consegnate già domani (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stando a quanto riferisce AGI, già domani dovrebbero essere consegnate le prime 47mila dosi del Vaccino Moderna Sono giorni importantissimi per quanto riguarda la lotta al Covid. Mentre il Governo è al lavoro per mettere a punto il nuovo Dpcm – con misure ancor più restrittive per contenere la curva epidemiologica – si stanno compiendo passi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stando a quanto riferisce AGI, giàdovrebbero essereledelSono giorni importantissimi per quanto riguarda la lotta al Covid. Mentre il Governo è al lavoro per mettere a punto il nuovo Dpcm – con misure ancor più restrittive per contenere la curva epidemiologica – si stanno compiendo passi L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, entro febbraio in Italia 764mila dosi di vaccino #Moderna #ANSA - lorepregliasco : L'EMA ha approvato il vaccino Moderna. - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - leggoit : Covid, in Italia le prime dosi del #vaccino #moderna: ecco come cambia il piano di distribuzione - giornaleprociv : #Vaccino #coronavirus, in arrivo domani le prime dosi di Moderna ?? -