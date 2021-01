Vaccino, la Germania “frega” tutti e compra 55 milioni di dosi extra accordi Ue (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bruxelles, 11 gen – Le regole dell’Unione Europea non sono le medesime per ogni Stato – o perlomeno, dovrebbero esserlo, ma nella pratica non vi sono riscontri fattuali – tantomeno la rigidità con cui esse vengono verificate ed utilizzate. L’ultimo esempio di “favoritismo europeo” è avvenuto nei riguardi della Germania, che si è arrogata il diritto di acquistare 30 milioni di dosi di Vaccino al di fuori dei trattati, benché fosse esplicitamente proibito. Una prenotazione “illegittima” L’acquisto autonomo – o quantomeno la prenotazione – di dosi di Vaccino, non dovrebbe rappresentare un problema, in quanto si tratta semplicemente dell’esercizio spontaneo della sovranità che ogni Nazione che si rispetti dovrebbe avere. Se questo fosse permesso ad ogni Paese, e non ci fossero trattati che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bruxelles, 11 gen – Le regole dell’Unione Europea non sono le medesime per ogni Stato – o perlomeno, dovrebbero esserlo, ma nella pratica non vi sono riscontri fattuali – tantomeno la rigidità con cui esse vengono verificate ed utilizzate. L’ultimo esempio di “favoritismo europeo” è avvenuto nei riguardi della, che si è arrogata il diritto di acquistare 30didial di fuori dei trattati, benché fosse esplicitamente proibito. Una prenotazione “illegittima” L’acquisto autonomo – o quantomeno la prenotazione – didi, non dovrebbe rappresentare un problema, in quanto si tratta semplicemente dell’esercizio spontaneo della sovranità che ogni Nazione che si rispetti dovrebbe avere. Se questo fosse permesso ad ogni Paese, e non ci fossero trattati che ...

Con 643mila dosi somministrate finora, l’Italia è il primo Paese europeo per numero di iniezioni del vaccino anti Covid. Superata la Germania sia in numeri assoluti che in rapporto agli abitanti. Lo s ...

“Dall’Europa un’impennata di contagi, servono ancora sacrifici” avverte Conte. Domani il Recovery nel Cdm

Se da un lato ci rincuora l’arrivo del primo vaccino (e l’approvazione di un secondo), e quindi il via alla massiccia campagna vaccinale, dall’altra c’è di che preoccuparsi, per la recrudescenza del v ...

