Vaccino, in Lombardia somministrato il 44,1% delle dosi: Campania al 101,7% (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono 643.219 i vaccini somministrati in Italia alla serata di domenica 10 gennaio: si tratta del 70% delle 918.450 dosi consegnate nei 293 punti di somministrazione nazionali. La grossa fetta di somministrazioni è quella dedicata al personale sanitario e sociosanitario, con 518.150 vaccinazioni: seguono personale non sanitario (83.394) e ospiti delle strutture residenziali (41.675). Il dato che salta subito all'occhio dall'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, riferito alla tarda serata di domenica, è quello della Campania dove è stato somministrato il 101,7% delle dosi consegnate: 68.138 sulle 68.020 a disposizione. Come è possibile? Il dato della Campania, sottolinea il Ministero della Salute, "evidenzia la prevista somministrazione della ...

