Vaccino Covid per entrare il birreria: la provocazione di un gestore di Cuneo per poter riaprire (Di lunedì 11 gennaio 2021) Vaccino Covid per poter entrare a prendere una birra al volo. La provocazione arriva da un gestore di Cuneo, esasperato dal fatto di dover chiudere e riaprire la sua birreria in base agli aggiornamenti dei vari decreti. L'uomo non vuole attaccare i No-Vax, ma semplicemente tornare a lavorare. Così, ha pensato a questa idea, ovvero quella di far entrare nel locale solo chi ha già fatto il Vaccino. In realtà, sono tante le attività che stanno pensando di utilizzare il Vaccino come patentino sanitario. Le compagnie aeree, i gestori di navi da crociera e alcune realtà stanche delle chiusure ci stanno già pensando. Così, il gestore della birreria ...

