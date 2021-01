Vaccino Covid, cosa bisogna fare per essere vaccinati? La guida categoria per categoria: tutte le risposte (Di lunedì 11 gennaio 2021) «In Italia resta, al momento, l?indicazione di effettuare la seconda dose, ovvero il richiamo del Vaccino Pfizer-BioNTech, dopo 21 giorni dalla inoculazione della prima». La... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 gennaio 2021) «In Italia resta, al momento, l?indicazione di effettuare la seconda dose, ovvero il richiamo delPfizer-BioNTech, dopo 21 giorni dalla inoculazione della prima». La...

RobertoBurioni : Effetti collaterali? Modifiche del DNA? Effetti sulla fertilità? Del vaccino anti-COVID-19 Ne parliamo stasera a… - riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il vaccino è un'opzione etica, io lo farò' #ANSA - RepubblicaTv : Smontano su tik tok le fake news sui vaccini: successo social per le assistenti sanitarie del Policlinico di Bari:… - cronista73 : Covid, esaurite le dosi di vaccino in Campania. Si ferma la somministrazione del farmaco -