Vaccino Covid-19, Cirio insiste: “Vaccinare i docenti è prioritario quanto i medici” (Di lunedì 11 gennaio 2021) "Vaccinare il personale scolastico è una priorità assoluta al pari del personale sanitario". Lo ha sottolineato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) "il personale scolastico è una priorità assoluta al pari del personale sanitario". Lo ha sottolineato il presidente del Piemonte, Alberto. L'articolo .

