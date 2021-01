Vaccini e anticorpi per il Paese. L’accordo tra Difesa e Fondazione TLS (Di lunedì 11 gennaio 2021) Trovare Vaccini e sviluppare anticorpi. È l’obiettivo delL’accordo di collaborazione tra la Fondazione Toscana Life Science (TLS) e l’Agenzia industrie Difesa (Aid), l’ente del dicastero guidato da Lorenzo Guerini che gestisce gli stabilimenti industriali, compresi quelli già in prima fila nel contrasto alla pandemia da Covid-19. L’intesa, siglata in videoconferenza dal presidente della Fondazione Fabrizio Landi e dal direttore generale dell’agenzia Nicola Latorre, coinvolge in particolare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. L’accordo L’accordo prevede la condivisione tra le due realtà di competenze, know how e piattaforme tecnologiche, finalizzata a specifiche attività di ricerca e sviluppo, nonché la messa a punto di nuovi ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) Trovaree sviluppare. È l’obiettivo deldi collaborazione tra laToscana Life Science (TLS) e l’Agenzia industrie(Aid), l’ente del dicastero guidato da Lorenzo Guerini che gestisce gli stabilimenti industriali, compresi quelli già in prima fila nel contrasto alla pandemia da Covid-19. L’intesa, siglata in videoconferenza dal presidente dellaFabrizio Landi e dal direttore generale dell’agenzia Nicola Latorre, coinvolge in particolare lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.prevede la condivisione tra le due realtà di competenze, know how e piattaforme tecnologiche, finalizzata a specifiche attività di ricerca e sviluppo, nonché la messa a punto di nuovi ...

In primavera il 20-25 per cento degli italiani saranno immunizzati e tra di loro ci saranno le categorie fragili, con l'incidenza più alta di decessi e malattie gravi. Non significa ...

Covid, uno studio svela la durata dell'immunità: «Fino a 6 messi per gli infetti ospedalizzati»

La mancanza di un vaccino contro il Covid, nel tempo, ha spinto sicuramente le persone a farsi qualche domanda sulla durata dell'immunità ...

In primavera il 20-25 per cento degli italiani saranno immunizzati e tra di loro ci saranno le categorie fragili, con l'incidenza più alta di decessi e malattie gravi. Non significa ...