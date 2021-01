Vaccinazioni: in Italia 643.219, in testa la Campania (Di lunedì 11 gennaio 2021) La regione con il rapporto più alto tra somministrazioni e vaccini consegnati è al momento la Campania (101,7%), quella con il più basso la Calabria (42,7%) Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 gennaio 2021) La regione con il rapporto più alto tra somministrazioni e vaccini consegnati è al momento la(101,7%), quella con il più basso la Calabria (42,7%)

VittorioSgarbi : #vaccinazioni Giungono notizie da tutta Italia di “furbetti” che, con la complicità di operatori sanitari, si fann… - AndreaOrlandosp : L’Italia è all’ottavo posto per la percentuale di vaccinazioni nel mondo, al primo nell’Unione. Non è un campionato… - Agenzia_Ansa : #Covid I numeri delle vaccinazioni in Italia in tempo reale. I dati complessivi e in ogni regione alle ore 21 del 1… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, oltre 643 mila le vaccinazioni fatte finora in Italia - FirenzePost : Vaccinazioni: in Italia 643.219, in testa la Campania -