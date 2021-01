Vaccinazioni a ritmo serrato, ma dosi esaurite presto è l'allarme dei governatori delle Regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) De Luca, Campania: 'le Asl si fermano per la mancanza di vaccini'. Toscana e Veneto sulla stessa linea Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 gennaio 2021) De Luca, Campania: 'le Asl si fermano per la mancanza di vaccini'. Toscana e Veneto sulla stessa linea

emenietti : in un contesto nazionale di vaccinazioni a un buon ritmo, il dato della lombardia continua a essere imbarazzante.… - davidallegranti : Sulle vaccinazioni in Israele si veleggia tra sortite sulla *resilienza israeliana* (perdonatemi) in stile “i neri… - loscornetteros : Ritmo vaccinazioni anti-#covid19 in Italia fino a 90 mila (prime) dosi al giorno. La Germania non va oltre le 50/60… - mrmiriambutter : RT @frafrrafry: Questi non sanno che pesci pigliare... Vietare pure l'asporto, perché?!? Speriamo ci salvino le vaccinazioni che vanno avan… - frafrrafry : Questi non sanno che pesci pigliare... Vietare pure l'asporto, perché?!? Speriamo ci salvino le vaccinazioni che va… -