Vaccinarsi è un dovere, come l’unità politica. Il monito di Papa Francesco (Di lunedì 11 gennaio 2021) In queste settimane pandemiche Papa Francesco non ha mai fatto vacillare il suo messaggio di fondo: siamo tutti sulla stessa barca, nessuno si salva da solo, da una crisi non si esce come si era prima, se ne esce o migliori o peggiori. Queste indicazioni ieri hanno preso sostanza, indicazioni fattuali su come procedere. Il ragionamento di Francesco è partito dall’approccio alla dimensione globale dei problemi più gravi: la sua intervista è partita dal problema dell’infanzia abbandonata, tradita, lasciata senza cibo e senza scuole, un’emergenza legata alla diffusione dei conflitti armati, che costituiscono già una terza guerra mondiale, a pezzi, ma terza guerra mondiale. “Le statistiche delle Nazioni Unite – ha sottolineato – sono spaventose su questo”, ricordando quella che spiega come ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 gennaio 2021) In queste settimane pandemichenon ha mai fatto vacillare il suo messaggio di fondo: siamo tutti sulla stessa barca, nessuno si salva da solo, da una crisi non si escesi era prima, se ne esce o migliori o peggiori. Queste indicazioni ieri hanno preso sostanza, indicazioni fattuali suprocedere. Il ragionamento diè partito dall’approccio alla dimensione globale dei problemi più gravi: la sua intervista è partita dal problema dell’infanzia abbandonata, tradita, lasciata senza cibo e senza scuole, un’emergenza legata alla diffusione dei conflitti armati, che costituiscono già una terza guerra mondiale, a pezzi, ma terza guerra mondiale. “Le statistiche delle Nazioni Unite – ha sottolineato – sono spaventose su questo”, ricordando quella che spiega...

fanpage : “C’è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino”. Avete seguito l'inte… - caterinabalivo : Continuo a sentire persone che si schierano contro il vaccino... #PapaFrancesco ieri ha sistemato tutti! Papa Fra… - salvatoreblanc7 : RT @ElisirTv: Il Papa: 'Vaccinarsi è un dovere etico, io lo farò'. Oggi a #elisir partiamo da qui. - zamlap : RT @Nellina38303549: 'Bisognerebbe ringraziare Mattarella e Bergoglio: questa loro campagna per la vaccinazione come 'dovere morale' ti rin… - pikilita : RT @CislNazionale: ?? Datori di #lavoro e #sindacati dovrebbero dare vita ad una campagna di informazione per favorire il processo di #vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinarsi dovere Il Papa: "Vaccinarsi è un dovere etico, io lo farò". Gli Usa? "Stupito per l'assalto al Congresso" Rai News Vaccini anti Covid oltre quota 3mila

Quasi un migliaio di vaccinazioni somministrate nella giornata di ieri al personale sanitario (576 a Cantù e 360 a Como) per un totale, dal 27 dicembre a oggi, di oltre 3mila per ...

Berlino, il ministro Spahn: “Impossibile scegliere il vaccino”. La senatrice Kalayci: “Dovremmo avere questa libertà”

Scegliere il vaccino è una possibilità che secondo la Senatrice alla salute Kalayci dovrebbe essere garantita. Il ministro Spahn: "Impossibile".

Quasi un migliaio di vaccinazioni somministrate nella giornata di ieri al personale sanitario (576 a Cantù e 360 a Como) per un totale, dal 27 dicembre a oggi, di oltre 3mila per ...Scegliere il vaccino è una possibilità che secondo la Senatrice alla salute Kalayci dovrebbe essere garantita. Il ministro Spahn: "Impossibile".