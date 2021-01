USA, Trump inserisce Cuba tra gli sponsor del terrorismo: dispetto a Biden (Di lunedì 11 gennaio 2021) . La decisione è stata comunicata dal segretario di Stato Mike Pompeo L’ultima decisione che arriva direttamente dal Dipartimento di Stato americano, riguarda l’inserimento di Cuba nella lista dei paesi sponsor del terrorismo. Viene ribaltata così una decisione dell’era Obama, rendendo più difficile il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) . La decisione è stata comunicata dal segretario di Stato Mike Pompeo L’ultima decisione che arriva direttamente dal Dipartimento di Stato americano, riguarda l’inserimento dinella lista dei paesidel. Viene ribaltata così una decisione dell’era Obama, rendendo più difficile il L'articolo proviene da Inews.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Gli assalti non sono mai una soluzione, in USA ci sono state scene vergognose. Da condannare. Punto. Ma è… - Agenzia_Ansa : #Usa Schwarzenegger: 'Trump un fallito, peggior presidente della storia'. Il video dell'ex governatore su Twitter V… - amnestyitalia : ??AZIONE URGENTE #USA Domani e nei prossimi giorni, due uomini e una donna rischiano l’esecuzione. Se verranno porta… - AmbaAradam : RT @CR73Arezzo: #Twitter affonda a #WallStreet, -10,12% dopo avere escluso #Trump. Presidente #Usa ha 88 milioni di follower. In calo anche… - Kuspide_SCF : Borse europee e Usa in rosso. Prese di profitto dopo i guadagni precedenti, contagi che avanzano ovunque e, in Usa… -