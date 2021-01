Usa: Pelosi alla Cnn, al via impeachment se Pence non rimuove Trump (Di lunedì 11 gennaio 2021) Washington, 11 gen. (Adnkronos) - Rimozione dall'incarico attraverso il 25mo Emendamento o avvio del procedimento di impeachment: così Nancy Pelosi illustra la strategia ideata per chiamare il presidente in carica Donald Trump a rispondere delle proprie responsabilità per quanto avvenuto mercoledì a Washington. In un'intervista alla Cnn, Pelosi ha spiegato che la Camera dei Rappresentanti di Washington si appresta a tentare di raggiungere l'accordo unanime dei suoi membri su una risoluzione che chiede a Mike Pence e al governo di invocare il 25mo Emendamento e rimuovere il presidente. Nel caso in cui il consenso non fosse unanime - il che è molto probabile considerate le resistenze da parte Repubblicana - allora il provvedimento verrebbe sottoposto al voto in aula ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Washington, 11 gen. (Adnkronos) - Rimozione dall'incarico attraverso il 25mo Emendamento o avvio del procedimento di: così Nancyillustra la strategia ideata per chiamare il presidente in carica Donalda rispondere delle proprie responsabilità per quanto avvenuto mercoledì a Washington. In un'intervistaCnn,ha spiegato che la Camera dei Rappresentanti di Washington si appresta a tentare di raggiungere l'accordo unanime dei suoi membri su una risoluzione che chiede a Mikee al governo di invocare il 25mo Emendamento ere il presidente. Nel caso in cui il consenso non fosse unanime - il che è molto probabile considerate le resistenze da parte Repubblicana - allora il provvedimento verrebbe sottoposto al voto in aula ...

Corriere : Arrestato l’uomo che ha rubato il leggio di Nancy Pelosi: è un 36enne della Florida, precedenti di droga - Agenzia_Ansa : #Usa Pelosi: 'Profanazione istigata da Trump, salvare la democrazia'. Secondo un sondaggio, per il 56% degli ameri… - fanpage : Arrestato sostenitore di Trump che ha rubato il podio di Nancy Pelosi - agenzia_nova : #Usa La maggioranza democratica alla Camera organizzerà un voto per l'impeachment del presidente #Trump - TV7Benevento : Usa: Pelosi alla Cnn, al via impeachment se Pence non rimuove Trump... -