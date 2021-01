Usa, oggi la Camera avvia procedura per rimuovere Trump da Casa Bianca (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Camera Usa compie oggi i primi passi per chiedere la rimozione di Donald Trump. Sarà avviata la procedura per la messa sotto accusa del presidente se il vicepresidente Mike Pence e il governo si rifiuteranno di rimuoverlo per aver incitato una folla di sostenitori a compiere un assalto mortale al Campidoglio. La presidente della Camera Nancy Pelosi ha consegnato l'ultimatum in una lettera ai colleghi ieri sera, in cui si descrive Trump come una minaccia urgente per il paese. oggi la Camera metterà all'ordine del giorno una risoluzione non vincolante che chiede a Pence d'invocare il 25esimo emendamento, dichiarando l'incapacità del presidente e rimuovendolo. Se non ci sarà unanimità, come previsto, il voto avverrà domani. Pence avrà ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 gennaio 2021) LaUsa compiei primi passi per chiedere la rimozione di Donald. Saràta laper la messa sotto accusa del presidente se il vicepresidente Mike Pence e il governo si rifiuteranno di rimuoverlo per aver incitato una folla di sostenitori a compiere un assalto mortale al Campidoglio. La presidente dellaNancy Pelosi ha consegnato l'ultimatum in una lettera ai colleghi ieri sera, in cui si descrivecome una minaccia urgente per il paese.lametterà all'ordine del giorno una risoluzione non vincolante che chiede a Pence d'invocare il 25esimo emendamento, dichiarando l'incapacità del presidente e rimuovendolo. Se non ci sarà unanimità, come previsto, il voto avverrà domani. Pence avrà ...

GiovanniToti : 'Una classe dirigente, tutta, che in un momento così drammatico, non riesce a stare unita e dare risposte, non è un… - SirDistruggere : Lo sdegno e le risate amare ieri sera quando vedevi le foto di quel cogIione vestito da sciamano che occupava il Co… - amnestyitalia : Accogliamo con favore la decisione di non estradare Julian Assange negli USA. Non è stato toccato il cuore del prob… - xulnet : RT @EPalazzotto: Oggi, 11 gennaio il centro detenzione di #Guantanamo entra nel ventesimo anno di attività. 780 persone transitate durante… - BlackPostItalia : 'L’America, oggi come l’undici settembre' Di Rose Ndoli #StatiUniti #Usa #DonaldTrump #BlackPost -

Ultime Notizie dalla rete : Usa oggi Scontri Usa, oggi la Camera avvia procedura per rimuovere Trump da Casa Bianca: cosa può succedere Fanpage.it Usa, oggi la Camera avvia procedura per rimuovere Trump da Casa Bianca

Primo voto su risoluzione che chiede al vicepresidente Pence di allontana il tycoon. La sindaca di Washington lancia l'allarme: rafforzare sicurezza per inaugurazione Biden ...

Servizi di cloud computing: guida alla scelta

Scopriamo insieme quali sono i migliori servizi di cloud computing che possiamo scegliere per la nostra attività o per la nostra azienda.

Primo voto su risoluzione che chiede al vicepresidente Pence di allontana il tycoon. La sindaca di Washington lancia l'allarme: rafforzare sicurezza per inaugurazione Biden ...Scopriamo insieme quali sono i migliori servizi di cloud computing che possiamo scegliere per la nostra attività o per la nostra azienda.